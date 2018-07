Luna Rossa, le iniziative nel riminese per l'eclisse totale più lunga del secolo

Attualità

Rimini

| 08:17 - 26 Luglio 2018

Eclissi totale di Luna più lunga del secolo. L'appuntamento è per venerdì 27 poco prima delle ore 21. L'evento sarà visibile in Italia e durerà circa 103 minuti. Poco prima di quell'ora la Terra si troverà tra il Sole e la Luna proiettando sul nostro satellite un cono d'ombra, facendo partire quella che viene chiamata "fase di penombra". Il massimo dell'eclissi è prevista alle 22.22. La Luna, dopo l’uscita dalla totalità, attraverserà il cono di penombra per riemergere definitivamente e segnare così la fine dell'eclissi all’1:30 del 28 luglio. Non solo la Luna sarà protagonista venerdì ma anche Marte che sarà più luminoso perché si troverà in posizione opposta al Sole. L'ultima volta che è stato possibile avere il pianeta rosso così vicino ("solo" 27,6 km da noi), è stato 15 anni fa.

Un evento che sarà particolarmente apprezzabile nelle località di mare.



L'osservatorio astronomico Copernico di Saludecio, aprirà agli appassionati dalle ore 18:30 per dare la possibilità a tutti di prepararsi ad osservare il sorgere della "misteriosa" Luna Rossa. Gli Astrofili metteranno a disposizione l'intera flotta di telescopi, per dare la possibilità di osservare l'evento, senza lunghe attese.

L'Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo di Monte Grimano Terme sarà aperto dalle 21.15. Per tutta la durata dell'evento sarà possibile osservare la Luna al telescopio e assistere, all'area esterna, alle spiegazioni su questo straordinario evento.

Per entrambe le iniziative è consigliata la prenotazione e l'abbigliamento comodo.