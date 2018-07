Calcio Seconda, il Perticara si rafforza col terzino sinistro ex Pietracuta Cristian Neri

Sport

Perticara

| 20:38 - 25 Luglio 2018

La campagna acquisti dell'ACD Perticara Calcio 1932 continua con l'arrivo di Cristian Neri, terzino sinistro classe '97, dall'US Pietracuta. Dice mister Marco Ostolani: “E’ un ragazzo dal profilo molto interessante, un terzino sinistro moderno, capace di spingere e dotato di una discreta tecnica. Neri è già abbastanza preparato anche in fase difensiva ma chiaramente, essendo un '97, deve aver voglia di lavorare. Si tratta di un giocatore che a noi può fare comodo, in quanto per la sua giovane età, può essere adattato anche in altri ruoli oltre a quello di terzino. La rosa è quasi completa; stiamo cercando di inserire un difensore duttile, capace sia di fare il terzino, che il difensore centrale, dopodiché con la rosa al completo potremo iniziare a lavorare”.

Così poi il nuovo acquisto, Cristian Neri: “Dopo anni di poco successo personale a Pietracuta ho deciso di provare questa nuova esperienza qui a Perticara. La mia decisione nasce dal fatto che molti dei miei amici giocano in questa squadra ed hanno avuto solo parole di lode, ragion per cui non ho avuto nessuna esitazione quando è stato il momento di scegliere”.