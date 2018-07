Calcio D, alla Savignanese il difensore Giua e il centrocampista Giunchetti. San Marino, Aiello il mister

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:46 - 25 Luglio 2018

La coppia De Falco-Maruca non si ferma: da giovedì mister Farneti potrà avvalersi delle prestazioni del difensore centrale del Rimini Alberto Giua (nella foto) il quale ha scelto con grande entusiasmo il progetto della Savignanese. Compiuti da poco vent'anni, più precisamente il 19 giugno, che ne fanno uno dei classe 98 più interessanti della D, Alberto è cresciuto nel Rimini ed è un centrale di difesa che all'occorrenza può giocare terzino. Con i biancorossi è stato protagonista della vittoria sia in Eccellenza che in serie D. Difensore di sicuro affidamento, sarà un baluardo per rendere inviolata la porta gialloblù.

Arriva anche il centrocampista Enrico Giunchetti. Classe 1999, Enrico dopo le esperienze a livello giovanile con San Marino e Cesena, nella passata stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con l'Atletico Alma.

QUI SAN MARINO Il San Marino ha raggiunto l'accordo per la guida tecnica della prima squadra con mister Antonio Aiello, già allenatore di Foligno, Saronno, Serpentara e Novese.