Tornano dal lavoro e trovano l'abitazione in pieno giorno svaligiata dai ladri

Cronaca

Repubblica San Marino

| 19:39 - 25 Luglio 2018

Ladri in azione in via Monaldo a Falciano, nel territorio di San Marino, dove è stata 'visitata' un'abitazione. L'episodio criminoso è successo nella mattinata di mercoledì 25 luglio. I malviventi sono entrati nella casa di una famiglia scardinando la porta d'ingresso, senza che nessuno li notasse. Ad accorgersene sono stati i proprietari quando sono rientrati a casa dal lavoro verso le 12 ed è stata davvero una brutta sorpresa. L'abitazione è stata messa a soqquadro, spariti due anelli d'oro, bigiotteria varia e un paio di gemelli in argento, per un valore di circa 800 €. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria per il classico sopralluogo.