Pioggia di adesioni alla processione per 'riparare lo scandalo Gay Pride' di sabato 28 a Rimini

| 19:18 - 25 Luglio 2018

Il 28 luglio prossimo, a Rimini, sfilerà il Gay Pride. Come già è accaduto l’anno scorso laici cattolici, riuniti nel Comitato Beata Giovanna Scopelli hanno indetto una processione e un rosario di riparazione, che si svolgeranno sabato 28 con partenza alle 10.30, in piazza Mazzini.

Il 'Rimini Summer Pride', si legge sulla sua pagina Facebook, "ancora una volta, oltraggerà Dio, la Fede di noi cattolici ma anche il buon gusto, la civiltà e, soprattutto, l'innocenza dei piccoli. Il comitato 'Beata Giovanna Scopelli', come nel 2017, non potrà tacere davanti a tale scempio e, ancora più forti, abbiamo il dovere di scendere per le vie e nelle piazze per riparare al grave scandalo e ad un pubblico peccato contro natura che grida vendetta al cospetto di Dio".

Anche Forza Nuova annuncia la partecipazione alla processione. "Mi dispiace per gli organizzatori se pensavano che non saremmo intervenuti rovinandogli gli ultimi preparativi, ma potevano immaginare che non saremmo rimasti inermi a guardare l'ennesima grottesca carnevalata della depravazione che avrà luogo sul lungomare sabato pomeriggio - dichiara in una nota Desideria Raggi, responsabile nazionale dell'associazione Evita Peron. - Come l'anno scorso parteciperemo alla processione di Riparazione che si svolgerà nella mattinata di sabato: la famiglia è una sola, quella naturale, tutto il resto è frutto di allucinanti farneticazioni prodotte da menti deviate". All'appello dell'associazione "Beata Scopelli" ha aderito anche l'associazione San Michele Arcangelo: "La diffusione dell'ideologia omosessualista perfino appoggiata da istituzioni civili, l'ostentazione orgogliosa del peccato contro natura, la propaganda Lgbt che si insinua rovinosamente all'interno delle scuole minacciando la purezza dei bambini si associano purtroppo alla rivendicazione di presunti «diritti» che non discendono dalla legge naturale «iscritta e scolpita nell'anima di tutti i singoli uomini» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1954; Leone XIII, Lett. enc. «Libertas praestantissimum») ma dalla nefasta persuasione sull'umanità del «drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra» (Ap 12,9).