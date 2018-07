Prima cat., il Miramare si è fuso col Rivazzurra: ora la prima squadra avrà un settore giovanile. Il mercato

Sport

Rimini

| 19:30 - 25 Luglio 2018

Il Miramare, una delle poche squadre del Riminese in Prima categoria, si è fusa col Rivazzurra che svolge da anni solo attività giovanile (più di 200 tesserati). E’ cambiato il numero di matricola e la denominazione è doppia: Rivazzurra-Miramare. Il presidente è nuovo: Gianfranco Pacassoni. Il tecnico della prima squadra è il riconfermato Denis Morolli, il ds Manolo Celli.

“E’ una opportunità importante per la prima squadra che avrà un serbatoio a cui attingere – spiega Manolo Celli – e infatti alla prima squadra sono aggregati quattro ragazzi della classe 2002 cresciuti nel Rivazzurra. Dall’altro lato, le formazione giovanili, confinate fin nei campionati provinciali, potranno partecipare a quelli regionali. Si parte dagli Allievi in giù”.

PRIMA SQUADRA Il tecnico Denis Morolli è all’ottava stagione al Miramare. La rosa è molto giovane (il più esperto è del 90) e l’obiettivo è salvarsi in maniera più tranquilla rispetto all’anno scorso (ultima giornata).

LA ROSA La rosa è stata rivoluzionata con 12 nuovi giocatori. E’ arrivato in prestito dal Tropical Coriano il portiere Nicolas Pelliccioni (95), ex Asar. In difesa Amedeo Valentini (foto), classe 94, che può giocare al centro ma anche sulle corsie esterne. E’ cresciuto nel Novafeltria, poi è passato al Rimini Calcio targato Cocif, quindi alla Berretti del San Marino (una presenza in prima squadra con Leo Acori in panchina). Dopo un lungo stop causato da un grave infortunio al ginocchio crociato con due interventi chirurgici che l’anno tenuto lontano dai campi fuori per 4 anni, la scorsa stagione ha militato in Promozione nella Stella. Dal Bellariva ecco Matteo Gorizia (94), Fabio Pauri (98) dalla Stella e lo svincolato Francesco Cacioli (95).

A centrocampo, Luca Molari (90) e Alessandro Baronio (94) dal Real Monteleone; Giacomo Accursi (99) dalla Stella; Enea Pivi (98) dal Real Miramare; Igor Mularoni (94) dalla Stella; lo svincolato Eric Obeng. In attacco Andrea Montanari (95), ex Bellaria e Riccione, reduce da un anno di stop.

RICONFERMATI Fanno parte nuovamente della rosa: i difensori Emanuele Pivi, Lorenzo Amadori, Giacomo Ciriaco, Roberto Tonini. I centrocampisti: Andrea Celli, Nicolò Casali, Nicola Hoffer. Gli attaccanti: Giacomo Sulpizio, Filippo Tamburini, Elia Fabbri, Lorenzo Antonioli.