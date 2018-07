Bimba di pochi mesi rimane chiusa in auto, panico in via Bramante a Rimini. La salvano i pompieri

Cronaca

Rimini

| 18:48 - 25 Luglio 2018

Lunghi minuti di paura mercoledì pomeriggio per una famiglia austriaca in vacanza a Rimini. I genitori di una bambina di pochi mesi, scesi dall’automobile per sistemare degli oggetti nel bagagliaio, hanno inavvertitamente chiuso il portellone con le chiavi lasciate all’interno e con la figlia legata al seggiolino del sedile posteriore. In questo modo la piccola è rimasta ostaggio delle mezzo diventato blindato: impossibile aprire le portiere in virtù del congegno di sicurezza. Comprensibile la disperazione dei genitori: c’era gran caldo e la loro bambina era sopita; inutilmente hanno cercato di forzare le portiere dell’automobile e di rompere il lunotto. Per fortuna un passante ha dato l’allarme ai Vigili del Fuoco che al loro arrivo hanno risolto la situazione usando dei cuscini particolari e poi rompendo un finestrino dell’auto. La bambina, che era appisolata, non si è accorta di nulla. Le sue buone condizioni non hanno richiesto l’intervento del 118