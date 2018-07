A Rimini dal 26 al 29 luglio 'Aperitivo Ferrotranviario', in mostra uno dei vecchi filobus

Eventi

Rimini

| 17:54 - 25 Luglio 2018

Si svolgerà a Rimini dal 26 al 29 luglio 2018 la manifestazione "Aperitivo Ferrotranviario". Il calendario degli eventi prevede diversi appuntamenti dedicati al mondo dei trasporti pubblici italiani. Di particolare pregio sono la "Festa con il filobus Mauri" il 26 luglio, ore 17.30, presso Vulcangas di Poggio Torriana, nel corso della quale l'Ing. Enrico Fabbri, già direttore dell'Atam di Rimini, aprirà per la prima volta le porte della sua azienda per mostrare al pubblico degli appassionati l'esemplare filoviario che ha conservato, uno dei vecchi filobus arancioni riminesi Volvo Mauri Ansaldo.

Inoltre sabato 28 luglio avranno luogo due passeggiate dedicate alla cessata Ferrovia Rimini-San Marino: alle 10.30 l’appuntamento è sul Titano, con una camminata da Borgo Maggiore alla restaurata elettromotrice AB 03 a San Marino, attraverso le gallerie ferroviarie; alle 17.00 ci si sposta alla stazione di Rimini Marina (c/o vivaio Via Pascoli) con una camminata che raggiungerà il vecchio Casello della Colonnella nei pressi di Via Flaminia. Sulla pagina facebook il programma completo