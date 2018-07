Europa League, La Fiorita giovedì affronta in Lettonia lo Spartaks Jurmala

Sport

Repubblica San Marino

| 17:47 - 25 Luglio 2018

La Fiorita, ultima formazione sammarinese ancora impegnata nelle coppe europee, è partita mercoledì mattina alla volta della Lettonia, (foto dell'allenamento del pomeriggio dalla pagina FB) dove giovedì pomeriggio affronterà i padroni di casa dello Spartaks Jūrmala. Si giocherà allo stadio Slokas di Jūrmala, con fischio d’inizio alle ore 17:00, e la gara sarà valevole per il secondo turno delle qualificazioni di Europa League, competizione alla quale entrambe le formazioni sono “retrocesse” dopo essere state eliminate nei primi turni della Champions League.

La Fiorita è uscita al turno preliminare per effetto della sconfitta (2-0) con i gibilterriani - padroni di casa - del Lincoln Red Imps, mentre ai lettoni è stata fatale la gara di ritorno del doppio confronto con la Stella Rossa di Belgrado – confronto valevole per il primo turno di qualificazione – quando i serbi si sono imposti con il punteggio di 2-0 dopo lo 0-0 della gara di andata.

La gara con il Lincoln è datata 26 giugno, pertanto La Fiorita tornerà in campo europeo a distanza di un mese esatto dall’ultima volta. Nel frattempo, i ragazzi di Gianluca Procopio hanno affrontato un programma di preparazione arricchito da un paio di amichevoli di lusso: la prima con l’Hellas Verona e la seconda con il Bologna.