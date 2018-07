Tennis, Evelyn Amati in finale nella tappa giovanile Next Gen organizzata dal Ct Casalboni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:37 - 25 Luglio 2018

Evelyn Amati in bella evidenza sui campo di casa, conquista la finale nel tabellone Under 14 del torneo Next Gen organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo. Entra dunque nella fase decisiva la tappa clementina del circuito giovanile regionale d’elite. Vediamo gli ultimi risultati.

Under 12 maschile, ottavi: Francesco Passerini-Alex Guidi 6-4, 6-4, Riccardo Tola-Leonardo Maccaferri 7-6, 6-1. Under 14 maschile, 2° turno: Tommaso Bonarota-Alessandro Degaetano 6-0, 6-3. Quarti: Pietro Vagnini-Fabio Crescentini 7-6, 6-4, Leonardo Sanchioni-Leonardo Sapucci 6-0, 6-2. Under 12 femminile, quarti: Letizia Giovagnoli-Matilde Morri 7-6, 6-1. Under 14 femminile, semifinale: Evelyn Amati (n.2)-Giulia Passeri 6-1, 6-1.