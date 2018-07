Ricercato per rapina nel pesarese viene rintracciato a Viserba, arrestato

Cronaca

| 17:31 - 25 Luglio 2018

Mercoledì mattina, i Carabinieri della Stazione di Viserba, impegnati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto F.C., campano di anni 30, da anni residente nel riminese, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, poiché gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione.

L’uomo infatti, a seguito di approfondito controllo da parte dei militari operanti, è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pesaro, poiché deve ancora scontare la pena di anni 2 di reclusione, per una rapina commessa nel pesarese nell’anno 2014. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.