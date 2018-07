Cinema sotto le stelle: ecco i film di giovedì 26 e sabato 28 al teatro degli Agostiniani

Eventi

Rimini

| 17:23 - 25 Luglio 2018

Giovedì 26 luglio, alle ore 21,30, la rassegna cinematografica degli Agostiniani presenta il film di Michael Gracey “The Greatest Showman”. Hugh Jackman è nato, oltre che per interpretare Wolverine, per vestire i panni, e soprattutto il cappello a cilindro, di P.T. Barnum. È lui l’anima di The Greatest Showman, un’anima energica e pop nella migliore accezione del termine, con l’occhio, quello del regista esordiente Michael Gracey, a quello spettacolo assoluto che era Moulin Rogue, con cui Baz Luhrmann ha cambiato le regole del musical cinematografico moderno.

La pellicola è ispirata all’immaginario e alla visionarietà del protagonista: nella New York di metà Ottocento Phineas Taylor Barnum, figlio di un sarto, sogna il riscatto e inventa il circo moderno fatto di animali, atleti e freak, sfidando le classi e le convenzioni sociali. Ci sono scenografie maestose e costumi sfavillanti, oltre a numeri musicali e canzoni scritte da Benj Pasek e Justin Paul, vincitori dell’Oscar per i brani di La La Land e del Tony per Dear Evan Hansen. This Is Me, il pezzo eseguito dalla strepitosa donna barbuta interpretata da Keala Settle, è da applausi ed è stato nominato ai Golden Globes come Best Original Song.

Sabato 28 luglio invece sarà proiettato “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino. Trattasi di una storia d’amore, ma non solo: il racconto di una vacanza estiva, la scoperta di un diverso se stesso, il sogno di un mondo accogliente e comprensivo. Per Guadagnino è la prova di una nuova maturità, impreziosita da quattro candidature agli Oscar, compresa quella per il miglior film. Guadagnino in "Chiamami col tuo nome" abbandona i toni sempre un po’ troppo sottolineati delle sue opere precedenti per una messa in scena più trattenuta e sussurrata, a volte quasi distratta, divagante, ma per questo perfetta nel restituire un’atmosfera prima che una storia.

Ambientato nell’estate del 1983, da qualche parte in Nord Italia, (è la campagna nei pressi di Crema, molto familiare al regista), il film usa lo stratagemma dell’arrivo di un estraneo, il ricercatore universitario americano Oliver (Armie Hammer), all’interno di una comunità rilassata e vacanziera non per accendere tensioni o conflitti ma piuttosto per offrire a ognuno degli altri protagonisti l’occasione per scoprire o rivelare qualcosa di sé.