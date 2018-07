Dopo anni di incuria, parte la manutenzione straordinaria della Casa di riposo di Morciano

Attualità

Morciano

| 17:09 - 25 Luglio 2018

I tecnici del Comune di Morciano e dell’Ausl al lavoro per la manutenzione straordinaria della Rsa ‘Gli Ulivi’: “dopo dieci anni di incuria finalmente possiamo garantire un futuro alla struttura e ai suoi pazienti”.

“Nelle prossime settimane i tecnici del Comune e dell’Ausl svolgeranno un primo sopralluogo presso la Rsa ‘Gli Ulivi’ al fine di realizzare il progetto di manutenzione straordinaria resosi assolutamente necessario a causa dell’incuria generale a cui la struttura è andata incontro durante gli ultimi anni di gestione da parte dell’Unione Valconca”. L’annuncio arriva dalla Giunta comunale di Morciano di Romagna, che fin dal suo insediamento si è attivata per garantire un futuro alla Residenza sanitaria assistenziale di via Giusti, che attualmente ospita 40 anziani non autosufficienti. “L’accordo tra Comune e Ausl – continua la Giunta – dovrebbe portare all’elaborazione della progettazione esecutiva già all’inizio di settembre: in questo modo sarà possibile indire le procedure per l’appalto già durante l’inverno con la conclusione dei lavori stimata entro i primi mesi del 2019”. La Rsa ‘Gli Ulivi, inaugurata nel 2007 e già di proprietà dell’Unione Valconca, è stata temporaneamente assegnata, a causa di alcuni abusi edilizi riscontrati, al Comune di Morciano di Romagna, in attesa di un pronunciamento definitivo da parte del Tar. “Ricordiamo che questa nuova operazione – prosegue la Giunta – si è resa possibile grazie alla Regione Emilia Romagna, che ha concesso al Comune i necessari spazi finanziari.

Sorprende che si sia potuti arrivare a questo traguardo solamente nel 2018, dopo 10 anni di gestione della Rsa da parte dell’Unione Valconca.

Dieci anni in cui non è stata operata nessuna manutenzione né ordinaria né straordinaria, lasciando a Morciano il compito di mettere in sicurezza l’immobile e i tanti pazienti che vivono al suo interno. Il tutto nonostante la presenza di qualche ‘guastatore’ che, diversamente dalla maggioranza dei sindaci, dall’interno dell’Unione ha cercato fino all’ultimo di pregiudicare il risultato finale. Ringraziamo il direttore generale dell’Ausl, Marcello Tonini, per la collaborazione e per aver messo a disposizione dell’ufficio tecnico, e l’Ufficio di piano del distretto socio sanitario di Riccione, oltre al sindaco Renata Tosi e alla dottoressa Laura Zanzani. Positiva anche la concertazione con i sindacati dei pensionati Cgil, Cisl e Uil”.