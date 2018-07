Musica, venerdì 27 grande attesa a Rimini per Joan As Police Woman

Eventi

| 17:00 - 25 Luglio 2018

La famosa cantautrice americana Joan Wasser venerdì 27 luglio ore 21:15 sarà attesa protagonista alla Corte degli Agostiniani, al nuovo appuntamento con Percuotere la mente, rassegna della Sagra Musicale Malatestiana, in cui per l'occasione presenterà i brani del suo ultimo lavoro. Ingresso unico al costo di 18 euro a biglietto.

“Oggi posso dire tranquillamente che la musica ha salvato e continua a salvare la mia vita. Io sono devota, non è qualcosa che si può scegliere, è semplicemente così”. Damned Devotion è il titolo dell’ultimo album di Joan As Police Woman, al secolo Joan Wasser, disco che lei stessa ha definito come il più scuro e riflessivo. In esso si torva tutto il mondo della musica black, il soul jazz più sofisticato e intimista, e quello indie folk più dark. Un neo-soul costruito attorno a trame di tastiera e poemetti esasperati sulle complessità estenuanti dell’amore: un piccolo trionfo di scrittura che tocca livelli di onestà, incertezza e accettazione della qualità effimera dell’esperienza umana.

E' ancora la cantautrice a spiegare: “con Damned Devotion mi sono mossa su un terreno più sperimentale, a volte più melanconico. Non direi triste, ma sicuramente molto introspettivo. Ha a che fare col romanticismo. Il fatto è che sono una persona molto romantica. E il problema dell’esser romantici è che mentre vivi tutto in questo stato emotivo di ‘devozione’ ti perdi lo sguardo dall’alto, su tutta la situazione. Quest’album penso si concentri sul problema di tutte le informazioni che ti perdi quando sei in questo stato“.

Joan As Police Woman, nome omaggio ad uno show poliziesco anni ’70, è un progetto nato nel 2002 con cinque album all’attivo che hanno vinto premi del calibro dell’Independent Music Awards (Real Life) e il Q Magazine’s Album of the Year (To Survie).

Classe 1970, Joan Wasser ha collaborato nella sua carriera con artisti del calibro di Elton John, Lou Reed, Nick Cave, Rufus Wainwright, Antony Hegarty, Dave Gahan.