RiminiBanca si allarga e apre la prima filiale a Corpolò, il 27 luglio festa di inaugurazione

| 16:51 - 25 Luglio 2018

Sarà inaugurata il prossimo 27 Luglio la nuova sede della filiale di Corpolò di Rimini Banca. L’appuntamento è alle ore 18.00 in Via Marecchiese,569, per il taglio del nastro. Quella di Corpolò è una sede che si presenta al pubblico completamente rinnovata, offrendo tutti i servizi più avanzati e garantendo quegli standard di eleganza, funzionalità, accoglienza che caratterizzano i nuovi layout delle filiali RiminiBanca. Come molti ricorderanno lo stesso immobile è stato per anni la sede della ex Cassa Rurale Valmarecchia che nel 2016, unendosi all’esperienza centenaria di Banca di Rimini, diede vita a RiminiBanca.

La filiale di Corpolò segna un fenomeno che agisce in controtendenza rispetto alle scelte di altri istituti di credito che riducono la loro rete di sportelli, RiminiBanca sceglie di continuare la sua presenza sul territorio e, anzi, la rafforza e la potenzia, dando nuovo slancio a tutte le filiali, non solo quelle situate in zone centrali, ma anche nelle zone più periferiche per garantire ai suoi clienti servizi efficienti e moderni. L’inaugurazione non sarà solo l’occasione per festeggiare la presenza della banca in città e per condividere con tutti coloro che vorranno essere presenti le potenzialità della nuova struttura e i nuovi servizi offerti, ma segnerà anche il raggiungimento di un nuovo obiettivo alle politiche di protagonismo sociale che Rimini Banca si è dato. Nell’occasione sarà infatti presentato alla cittadinanza il progetto dei 54 alloggi di edilizia residenziale convenzionata realizzati, in via Caduti del Soccorso Aereo, grazie all’intervento di RiminiBanca. Ancora una volta l’Istituto ha testimoniato con azioni concrete il proprio attaccamento al territorio.

“Spero davvero che in tanti vorranno partecipare a questo momento di festa – dice il Presidente della RiminiBanca, Fabio Pula, “con il quale vogliamo festeggiare l’apertura della nuova sede. Il taglio del nastro, la benedizione dei locali, il brindisi, la presentazione dei nuovi alloggi e tutti i momenti dell’inaugurazione sono un modo per riunire attorno a questo piccolo grande evento la comunità locale e il personale della banca, in particolare coloro che si occupano proprio della filiale di Corpolò ai quali, fin da ora, porgo i miei migliori auguri di buon lavoro. I rapporti e la stima personale, la relazione, attenta e condivisa, sono il tratto distintivo dell’approccio della nostra banca al cliente. Un rapporto che passa, innanzitutto, attraverso il nostro impegno ad offrire prodotti di qualità, professionalità, serietà, come pure l’attenzione ai dettagli delle nostre filiali e l’impegno della banca a offrire spazi ben strutturati, per rafforzare il rapporto con le persone e con il territorio”.