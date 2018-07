In arrivo a Talamello 250mila euro per riqualificare gli impianti sportivi

Sport

25 Luglio 2018

L'amministrazione comunale di Talamello accoglie con gioia la notizia del finanziamento giunto dalla regione Emilia Romagna in merito al progetto che riguardava il bando per la riqualificazione degli impianti sportivi: il contributo ammonta a circa 250 mila euro. Il progetto consiste nell'adeguamento dello spazio coperto del bocciodromo per l'accoglienza e la promozione turistica; a detta dei tecnici dell'amministrazione comunale in effetti lo spazio necessitava di una adeguata riqualificazione.

Più di preciso i lavori consisteranno di una nuova copertura coimbentata per proteggere il manufatto dalle infiltrazione di acqua, ma anche la posa di un impianto fotovoltaico da 72 kw sopra il tetto per la produzione di energia elettrica, la quale permetterà di introitare nuove risorse per il bilancio comunale.

In ultimo verranno sostituiti i veccchi impianti di riscaldamento e condizionamento della struttura con altri totalmente nuovi.

Per ciò che concerne i campi da bocce, sulle corsie da gioco potranno essere installate delle piste mobili di facile smontaggio al fine di ospitare eventi di vario genere: sagre, manifestazioni che necessitano di copertura, attività scolastiche.

Al termine della ristrutturazione l'edificio a questo punto diventerà ritrovo permanente di informazione turistica anche per le nascenti attività sportive legate al turismo stesso.

L'amministrazione comunale ci tiene a ringraziare la regione Emilia Romagna, che ancora una volta si è dimostrata attenta alle esigenze dei cittadini dei piccoli comuni.