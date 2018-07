Prima categoria, il Verucchio di Nicolini al lavoro: si punta ai playoff. L'1 agosto amichevole col Rimini

Sport

VillaVerucchio

| 16:37 - 25 Luglio 2018

Comincerà la stagione 2018/2019 dell’Asd Verucchio 1957. Dopo la nona posizione ottenuta lo scorso campionato, la società, come già comunicato a maggio, ha deciso di interrompere il percorso con mister Giovanni Costa e di affidare l’organico a Davide Nicolini, che torna quindi a guidare i rosanero dopo sei anni. Al suo fianco come collaboratori ci saranno Emanuele Zanni e Cristian Casali, mentre la parte atletica verrà curata da Devid Renzi.

LA SQUADRA Per quanto riguarda i portieri, quest’anno oltre al confermato Roberto Veroli, ci sarà Andrea Rezzuti a gestire gli allenamenti degli estremi difensori. Il mercato dei giocatori invece è virtualmente chiuso e non dovrebbe arrivare alcun nuovo innesto, se non per estreme esigenze dell’ultim’ora.

All’organico dell’anno scorso, confermato per undici ventesimi, si aggiungono innesti di qualità che mirano a far aggiustare il tiro per raggiungere i play-off a fine anno. La maggior parte dei nuovi arrivati ha già vestito rosanero in passato, negli anni della Serie D e dell’Eccellenza.

Lasciano la società Alessandro Pioli e Giulio Strologo che parteciperanno al campionato interno sammarinese, Luca Zavattini e Andrea Genghini che si accaseranno al S. Ermete e, infine, Michael Bruma, Enea Pilotto, Paolo Rocchetti e Fabiano Grassi che però non risultano ancora tesserati in un’altra squadra.

Amichevoli La prima amichevole per il Verucchio sarà mercoledì 1 agosto alle 20.30 presso lo stadio di Villa Verucchio, con l’ormai consueto appuntamento contro il Rimini FC, neo promosso in Lega Pro. Dopo il match contro i biancorossi, qualche giorno di riposo per il team di Nicolini, che riprenderà con il vero e proprio ciclo di preparazione lunedì 6 agosto. Dopodiché, le amichevoli che attenderanno il Verucchio saranno l’11 agosto contro la Stella, il 16 agosto contro il Pietracuta e il 18 agosto contro il Virtus Olimpia.



STAFF TECNICO E ROSA

Staff tecnico: Davide Nicolini (allenatore), Emanuele Zanni e Cristian Casali (collaboratori tecnici), Devid Renzi (preparatore atletico), Roberto Veroli e Andrea Rezzuti (preparatori portieri).

Portieri: Alessandro Maggioli (classe 1992), Cristian Palmieri (classe 1998)

Difensori: Diego Campidelli (proveniente dal Bellaria, classe 1994), Gianluca Colonna (classe1992), Riccardo Colonna (classe 1994), Paolo Fabbri (classe 2001), Alessandro Girometti (classe1996), Alexander Radu (proveniente dalla Stella, classe 1996), Federico Schipano (classe 1992), Alberto Semprini (Cap., 1990), Cristian Ugolini (proveniente dall’ASD Villa Verucchio, classe 1996), Francesco Zangoli (classe 1997).

Centrocampisti: Alberto Balducci (proveniente dall’interno sammarinese, classe 1993), Luca Genghini (classe 1994), Giacomo Leardini (proveniente dal Miramare, classe 1991), Giacomo Mazzocchi (classe 1993), Giovanni Muccioli (classe 2001), Andrea Tellinai (proveniente dall’interno sammarinese, classe 1986), Alessandro Bartoloni (proveniente dal Corpolò, classe 1996).

Attaccanti: Giulio Clementi (classe 1999), Alex Genovese (svincolato, classe 1993), Yassine Kabbori (proveniente dall’Athletic Poggio, classe 1994), Francesco Maurizi (proveniente dall’interno sammarinese, classe 1990), Michael Michilli (classe 1995), Lorenzo Vertaglia (proveniente dall’Asd Villa Verucchio, classe 1995)