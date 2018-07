Voli cancellati Ryanair, famiglia riminese in auto in Calabria: odissea per passeggeri

Attualità

Rimini

| 16:19 - 25 Luglio 2018

Alla fine in Calabria, per le loro vacanze, sono andati in macchina. Tra i 'delusi' dallo sciopero di Ryanair - che all'aeroporto 'Marconi' di Bologna ha creato sin dal mattino lunghe file e determinato la cancellazione di 18 voli, 9 in arrivo e 9 in partenza - ci sono anche babbo, mamma e due figli di Rimini a terra nonostante le rassicurazioni, nei giorni scorsi, sulla partenza del loro volo con destinazione Lamezia. "Si sapeva dello sciopero - racconta Francesco Barone - e così, nei giorni scorsi, ho chiamato per avere informazioni: mi è stato detto che se non avessi ricevuto un sms o una e-mail entro il 18 luglio, il volo sarebbe stato confermato. Non ho ricevuto nulla. Per maggiore sicurezza - aggiunge - ho chiamato anche martedì sia Ryanair che l'Aeroporto e mi è stato detto che tutto era confermato". Quindi, argomenta, oggi al 'Marconi' "abbiamo fatto il check-in e ci hanno fatto accedere al tunnel che collega lo scalo all'aereo per l'imbarco. Siamo rimasti lì tre quarti d'ora: c'era molto caldo, c'erano mamme con bambini piccoli che piangevano, due signore anziane si sono sedute a terra. Poi quando ci è stato detto che il volo era stato cancellato c'è stata una sollevazione popolare". Anche perché, osserva Barone, "è stata data la possibilità di un rimborso o del trasferimento sul primo volo disponibile ma lo sciopero c'è anche domani e non c'è certezza. Una persona che doveva andare a un matrimonio ha dovuto comprare un biglietto con un'altra compagnia, dei ragazzi diretti a Malta erano disperati perché avevano già pagato la macchina noleggio e la casa". In Italia sono 132 i voli della compagnia aerea Ryanair cancellati a causa dello sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell'ambito dello stop europeo deciso dai dipendenti del gruppo. La sollevazione del personale di volo in programma fra oggi e domani in Spagna, Portogallo, Belgio e Italia hanno causato al cancellazione di 600 voli.