Incontrare Valentino Rossi: il sogno di Sara, la bella tifosa del "Dottore"

Attualità

Tavullia

16:06 - 25 Luglio 2018

La bellissima riminese Sara Bazurli, in occasione della visita a Tavullia in quanto fan di Valentino Rossi, è stata immortalata in un ricco set fotografico anche in onore del paese natale del pilota di moto gp. Sara è originaria di Rimini, ma da circa tre anni ha lasciato la Romagna per trasferirsi in Puglia, a Manfredonia, dopo aver conosciuto l'attuale compagno, con cui vive una bellissima storia d'amore. Le foto mettono in luce le forme sexy di Sara sia in diversi punti della cittadina che sulle moto: seppur non abbia trovato la Yamaha, su cui le sarebbe piaciuto salire, è stata ben contenta di posare sull'Honda.

Il suo sogno? Incontrare e scambiare una foto insieme al Dottore e suo beniamino. Non sarà facile vista la serie di allenamenti e gare di Valentino, che spesso lo tengono lontano dal paese natio.

Foto di Amato Ballante.