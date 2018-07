Incontrati e innamorati sulla spiaggia di Riccione nel 1957. Premiati Turisti fedeli

Turismo

Rimini

| 15:53 - 25 Luglio 2018

L'assessore al turismo Stefano Caldari ha nominato "ambasciatori di Riccione" alcuni turisti fedeli alla città da decenni, persone che ad ogni estate scelgono di trascorrere qui le loro vacanze seguiti poi nel tempo in molti casi da figli e nipoti. Questa volta i premiati sono i coniugi Luigi Condò e Maria Muzzi, lei bolognese e lui milanese, si sono incontrati e innamorati sulla spiaggia di Riccione nell'agosto del 1957. Da quell'anno non si sono più lasciati e non hanno più lasciato il luogo che li ha fatti conoscere rafforzando sempre più il legame con la città da parte di tutta la famiglia, tanto che una delle figlie da Milano ha scelto di sposarsi proprio qui. Oltre ai coniugi Condò l'assessore ha premiato anche il Sig. Giorgio Milani da Piacenza, che viene a Riccione da 40 anni , inizialmente con gli amici ed oggi con la famiglia.