Podistica tra le bellezze storiche di Rimini per l'anniversario del Grand Hotel

Eventi

Rimini

| 15:04 - 25 Luglio 2018

Tra gli eventi dedicati all'anniversario del 110 ° anno dalla nascita del Grand Hotel di Rimini è in programma giovedì 26 luglio la "Corsa nella storia", corsa podistica non competitiva di sei chilometri rivolta sia a sportivi che principianti. Il ritrovo sarà alle ore 7:50 proprio al Grand Hotel di Rimini, con il risveglio muscolare prima della partenza, prevista per le 8:45. Il percorso porterà i runners ad attraversare i luoghi più significativi della storia riminese, dal Ponte di Tiberio, alla Domus del Chirurgo, passando per la storica sede di Crédit Agricol e l’Arco d’Augusto, con alcune soste durante il tragitto. Il circuito terminerà poi al Grand Hotel stesso. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria al numero 0541 56 000 o alla e-mail info@grandhotelrimini.com.

Appuntamento alle prossime date della “Corsa nella storia”, giovedì 9 e 23 agosto, con stessi orari e modalità di svolgimento.