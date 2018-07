Quotidiano Daily Mail attacca Rimini: "Roccaforte di una rivolta populista contro vaccinazioni"

Attualità

| 15:01 - 25 Luglio 2018

Rimini come la "roccaforte di una rivolta populista contro le vaccinazioni". A dipingerla così è il sito del quotidiano britannico Daily Mail che, in un articolo del 21 luglio - ripreso anche dalla stampa locale - collega la città romagnola ai movimenti nati in giro per il mondo per chiedere la libertà di scelta sul fronte vaccinale. Un lungo articolo in cui la testata inglese parla del rischio morbillo spaziando da chi ha originato i movimenti 'Free Vax' - il medico londinese Andrew Wakefield, radiato per le sue teorie sui legami tra vaccinazioni e autismo - fino ad arrivare all'atteggiamento tenuto, in merito, di parte della politica italiana citando le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle. Dal fronte pentastellato, sulla vicenda interviene con una nota la consigliera regionale, Raffaella Sensoli (le cui riflessioni compaiono anche nel testo dell'articolo del giornale anglosassone) secondo cui "è scorretto collegare l'eventuale calo di turisti inglesi a Rimini alle battaglie politiche portate avanti dal MoVimento 5 stelle contro l'obbligo vaccinale imposto dal precedente Governo. A Rimini - osserva - non c'è alcune emergenza, né di morbillo né di qualsiasi altra malattia. Quindi troviamo scorretto, soprattutto in un periodo particolarmente importante per il nostro turismo, che si insinuino collegamenti assolutamente inesistenti e totalmente infondati". In particolare, prosegue Sensoli, "come ho specificato molto chiaramente al giornalista inglese che ha scritto l'articolo il MoVimento 5 Stelle è a favore dei vaccini. Siamo stati, e lo siamo ancora oggi, assolutamente contrari al metodo utilizzato prima dalla Regione Emilia-Romagna e poi dall'ex ministro della salute Lorenzin e che ha portato all'esclusione dall'iscrizione dei bambini ai servizi per educativi per l'infanzia che non avevano ancora concluso l'iter vaccinale". Quindi argomenta ancora Sensoli, "Rimini è una meta turistica che non ha nessun problema di natura sanitaria". E, puntualizza, "cercare di gettare discredito sulla nostra città utilizzando lo strumento dei vaccini crediamo sia una manovra assolutamente scorretta che vada denunciata con forza. Per questo - conclude Sensoli - invitiamo i turisti inglesi a continuare a trascorrere tranquillamente le loro vacanze nella nostra città e nel nostro mare".