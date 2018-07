Basket, il coach di RBR è Bernardi (Brugè vice). Un altro ex Crabs è il gm: Peppucci. I soci sono 158

Sport

Rimini

| 14:45 - 25 Luglio 2018



Al Garden si sono alzati i veli sullo staff tecnico della prima squadra di RBR, realtà che conta con le società affiliate complessivamente 2.641 tesserati. Nessuna sorpresa. Il coach è Massimo Bernardi che si avvarrà della collaborazione -come anticipato da Altarimini.it - del giovane Simone Brugè, già assistente del coach nei Crabs, il club da cui proviene. Il general manager è Matteo Peppucci, che ha ricoperto lo stesso incarico nei Crabs fino alla scorso anno per poi dimettersi dopo essere entrato in rotta di collisione con Luciano Capicchioni. Il direttore sportivo è Davide Turci. A fare da preparatore atletico sarà Marco Bernardi, il figlio di Massimo (nella foto gallery), 28 anni, personal trainer con laurea un Scienze motorie e sportive, preparatore fisico nazionale (può lavorare per club di basket di serie A), stesso ruolo nelle Under 13 nazionali maschile e femminile, per due anni nei Crabs con prima squadra e settore giovanile.



LA SQUADRA Sul roster, praticamente fatto, c’è ancora un alone di mistero. Martedì prossimo alle Befane ci sarà un happening e qualcosa di più se ne saprà. Turci non ha smentito l’interesse per l’ala dei Crabs Niccolò Moffa (“E’ un profilo interessante, ne stiamo valutando tanti”); riguardo alla possibilità che ci possaano essere degli stranieri, ha sorriso: “Abbiamo l’ambizione di scegliere i migliori prospetti del territorio, se il dialetto romagnolo può considerasi una lingua straniera, ebbene, allora avremo anche noi degli stranieri. Il nostro sogno è avere due americani contornati da dieci ragazzi del territorio”. In una parola, serie A.

Riguardo all’assenza a sorpresa nei ranghi di Franco Ferroni, uno dei talenti più importanti sfornati dal Basket Rimini e agli Angels vice per due anni di Bernardi con cui ha instaurato un grande feeling, Turci ha spiegato che ha fatto scelte professionali diverse. Ma una casella, quella del team manager e terzo allenatore è vuota, e chissà che il valente Ferroni possa rientrare in gioco: la sua presenza sarebbe preziosa e chi meglio di lui rappresenta la riminesità?



IL COACH Massimo Bernardi è stato chiaro: “Sono orgoglioso, si è capito con questo progetto che se vogliamo fare basket a Rimini ci vuole il coinvolgimento di tutti: società, giocatori dei settori giovanili, tifosi, dirigenti. Rimini è già stato un modello e io c’ero: perché non può ripetersi? Per quanto mi riguarda darò tutto me stesso, il massimo delle capacità tecniche, tattiche e umane per far sì che ogni mio giocatore migliori con l’obiettivo di riportare Rimini il più in alto possibile, cioè in serie A. Per far questo ci vorrà tanta determinazione e anche tanta pazienza. Noi vogliamo che i nostri tifosi possano la domenica pomeriggio frequentare entusiasti il Flaminio, orgogliosi di vedere una squadra che giocherà un basket divertente e moderno”.

La preparazione scatterà il 23 agosto. Confermato che si giocherà al Flaminio (quando non sarà occupato: una bella patata il problema palas per l’assessore allo sport Gianluca Brasini).



IL GENERAL MANAGER Quanto a Peppucci ha spiegato come e perché è rientrato nel mondo dei canestri. “Davide Turci mi ha convinto con un pressing asfissiante, è stato lui il motore di tutto: torno a dare una mano al Basket Rimini per riportarlo dove merita e rendere il Flaminio una casa affollata, dove ci sia entusiasmo, passione. Io sono rimasto ai 2.500 che hanno affollato il palas nei playoff con Bernardi. E’ come un lavoro rimasto in sospeso e che voglio concludere. Passo dopo passo stiamo creando una bella realtà”.

Passione, orgoglio, voglia di esserci: sono state le parole più ricorrenti nei discorsi di ciascuno dei presenti a cominciare da Davide Turci e da uno dei soci fondatori, l’avvocato Moreno Maresi (nella foto gallery) il quale auspica, dopo aver raggiunto il numero di 158 (budget di 250mila euro), di toccare quota 200. E per rimanere ai soci fondatori presente anche il padrone di casa e membro del cda, il presidente del Garden Ermanno Pasini, il quale ha spiegato come la importante struttura sportiva riminese che da tempo collabora con l’IBR sarà un centro di reclutamento. “Siamo una realtà solida – commenta - ci mettiamo a disposizione sotto il profilo degli impianti e in caso di necessità sotto il profilo economico. Organizzeremo strategie di marketing affinchè il palazzetto Flaminio sia pieno nelle partite casalinghe”.



STAFF MEDICO A supporto dell’attività sportiva ci sarà quella medica e di fisioterapia per test, visite specialistiche, cure di ogni tipo e in seguito ad infortuni e traumi. Le strutture che collaborano sono il poliambulatorio San Gaudenzo di Rimini, il Medical Center di Misano e il centro Fisiokinetica di Santarcangelo, questi ultimi due da anni al fianco degli Angels.



IL TIFO DI ARCANGELI In platea tra gli altri l’ex presidente del Basket Rimini, Giampiero Arcangeli: “Con la mente sono tornato indietro nel tempo, a quando con Carasso avevamo deciso di destinare il 10% del budget al settore giovanile. In quel momento è nato tutto questo. Tutto il lavoro che è stato fatto merita un grande elogio. La chiave di tutto per riempire il Flaminio è considerare questa squadra la nostra, la vostra squadra. La squadra di tutti”.

Stefano Ferri