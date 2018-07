Rifiuti, partito il porta a porta anche nella zona a monte della Ferrovia di Cattolica

Attualità

Rimini

| 14:40 - 25 Luglio 2018

È partito lo scorso lunedì 23 luglio il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti anche nella zona a monte della ferrovia di Cattolica. Resteranno, tuttavia, ancora per alcune settimane i cassonetti stradali nei quartieri Macanno, Ventena e Torconca. La rimozione dei cassonetti, infatti, avverrà gradualmente e per zone e sarà comunque preceduta dall'apposizione di una opportuna cartellonistica, che indicherà la data di inizio della loro eliminazione. Nel frattempo Hera sollecita i cittadini a provvedere al più presto al ritiro dei kit necessari al porta a porta. Al momento agli sportelli allestiti all'acquedotto di Cattolica, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, si è recato circa il 65% dell'utenza domestica. La multiutility stima però che si debba giungere ad una percentuale almeno dell'80/85% per parlare di una “accettabile partenza del servizio”. Agli sportelli ci si può recare dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, fino al 28 luglio; dalle 9 alle 13.30 a partire dal 30 luglio e fino al 15 settembre (esclusa la domenica ed il ferragosto). Gli utenti riceveranno il Kit necessario, diverso se abitano in una casa con meno di 4 appartamenti o con più appartamenti (condominio). I bidoncini devono essere lasciati fuori dalle abitazioni entro le 12 ed il ritiro è previsto nel pomeriggio. È importante conferire correttamente il rifiuto, in particolare l'organico/umido va esposto nel bidoncino marrone grande, mentre il piccolo va tenuto in casa come bidoncino sottolavello. Per i condomini sarà Hera, in accordo con gli amministratori condominiali, a fornire la dovuta dotazione. La multiutility sta completando anche il contatto con tutte le utenze non domestiche.

Per quanto concerne la zona mare, invece, Hera conta di effettuare l'eliminazione degli ultimi cassonetti in questi giorni, entro il 30 luglio (si tratta delle zone Violina, Porto e Stazione). Difatti, i cartelli stradali annunciavano la rimozione a partire dal 16 luglio ma è stata concessa una ulteriore settimana di tempo. Nelle zone che erano già servite con il sistema porta a porta il servizio si sta affinando, con particolare riferimento ai condomini dove il contenitore dell’indifferenziato sarà sostituito dai sacchi ai fini della tariffazione puntuale. Per le utenze domestiche non residenti si stima che per il completamento sarà necessario tutto il mese di agosto (come del resto previsto trattandosi di abitazioni utilizzate solo nel periodo estivo).