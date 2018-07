Brillamento bomba Santarcangelo, deviati anche gli autobus. Ecco le modifiche

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:36 - 25 Luglio 2018

Domenica 29 aprile, in vista dell’operazione di brillamento di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, sarà necessario introdurre limitazioni alla viabilità privata e pubblica per tutta la durata dell'operazione che verrà avviata alle ore 9, fino a cessate esigenze, e comunque non prima delle ore 13.

Anche le linee di trasporto urbano subiranno deviazioni. Start Romagna comunica le modifiche alla circolazione degli autobus delle linee 9, 90 e 166. Vista la parziale chiusura di Via Emilia la linea 9 avrà la fermata limitata a Via Emilia Fiera (fronte Fiera), la linea 90: limitata a Stazione FS Santarcangelo, linea 166: limitata alla rotonda di Marini Cupa.