Carabinieri: pattuglie a bordo dei nuovi Qooder. Nel riminese arrivano scooter a 4 ruote per Arma

| 14:15 - 25 Luglio 2018

Quest'estate i carabinieri pattuglieranno le strade costiere della provincia di Rimini a bordo dei Qooder, gli scooter a quattro ruote. La cerimonia di consegna del mezzo si è svolta al comando generale dell'Arma, alla presenza del capo di Stato Maggiore, generale Enzo Bernardini e del Ceo di Quadro Vehicles, Paolo Gagliardo. I Qooder, concessi in comodato d'uso gratuito, sono in grado di operare su terreni difficilmente percorribili da altri veicoli e saranno utilizzati lungo le strade della riviera romagnola e della Versilia, dove forte è la presenza turistica nel periodo estivo. Il mezzo, si rileva in una nota dell'Arma, "unendo il meglio del mondo dell'auto con quello delle motociclette, garantisce la sicurezza dei cittadini, grazie a interventi tempestivi, ma anche dei carabinieri risultando estremamente stabile su ogni tipo di strada, anche la più dissestata. Infatti il mezzo può vantare il sistema brevettato HTS Hydraulic Tilting System TM, che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all'asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici".