Pagamento passi carrai a Rimini: proroga al 31 ottobre. Restituiti quasi 8mila cartelli

Attualità

Rimini

| 12:55 - 25 Luglio 2018

Ci sarà tempo fino al 31 ottobre per il pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico con passi carrai. La proposta di slittamento del termine - attualmente fissato al 31 luglio - è stata discussa questa mattina in V Commissione alla presenza dell’assessore Roberta Frisoni e dovrà essere quindi votata e ratificata dal Consiglio Comunale.

“Essendo il primo anno di re-introduzione del canone – sottolinea l’assesore Frisoni – e tenendo conto dell’aggiornamento in corso delle singole posizioni individuali a seguito delle numerose e diversificate comunicazioni effettuate da cittadini e imprese, abbiamo ritenuto di agevolare le famiglie e ai titolari delle attività facendo slittare la scadenza del pagamento di tre mesi, lasciandoci alle spalle la stagione estiva”.

All’ultimo aggiornamento di metà giugno, risultano 7.882 i cartelli dei passi carrai restituiti agli uffici del Comune, circa un quarto su un totale di 32.786 autorizzazioni. Sono invece 116 i titolari di cartello esenti dal pagamento del canone, per un totale di autorizzazioni pari a 25.311. Nelle prossime settimane l’Amministrazione provvederà ad inviare a casa i bollettini di pagamento che, a seguito della delibera presentata oggi in Commissione, potranno essere pagati entro fine ottobre in un unica rata. Tutte le informazioni e la modulistica relativa ai passi carrabili e’ disponibile sul sito internet del Comune.