Addio a Sergio Marchionne. L'ultima uscita pubblica: la consegna delle Jeep ai Carabinieri della riviera

| 11:59 - 25 Luglio 2018

Nella mattina di mercoledì 25 luglio è scomparso Sergio Marchionne. Il manager si è spento nella clinica di Zurigo nella quale era era ricoverato da diverse settimane. La sua ultima apparizione pubblica poco più di un mese fa a Roma, alla consegna delle speciali Jeep Wrangler date in dotazione ai Carabinieri per il presidio della Riviera Romagnola. "Mio padre era un maresciallo dei Carabinieri" aveva detto Marchionne in quell'occasione "Nell'Arma ritrovo sempre gli stessi valori che sono stati alla base della mia educazione: la serietà, l'onestà, il senso del dovere, la disciplina e lo spirito di servizio"

Forte il legame di Marchionne con la riviera romagnola che l'aveva visto per ben due edizioni ospite del Meeting, nel 2010 e nel 2014.