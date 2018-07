Baseball, impresa storica del lanciatore del Riccione Gabrielli nel derby con lo Junior Rimini: no hit a 52 anni

Sport

Riccione

09:02 - 25 Luglio 2018



Allo Stadio dei Pirati tra Riccione e Junior Rimini è finita in parità: (6-1 e 8-9). Ma domenica è stata la giornata di Paolo Gabrielli, capace di un complete game all’età di 52 anni. Assente Tomassoni per impegni con la nazionale rumena, Lucena non disponibile per un problema alla mano, coach Ambrosani (al timone per l’indisponibilità di Pasquini) si affida all’esperienza del suo veterano, classe 1966.

Gli si chiedeva qualche ripresa di qualità, ma a fine quinto inning, con i suoi in vantaggio per 2-1 e appena due valide concesse, la scelta non poteva essere che farlo continuare in pedana. Gamba ha risposto a modo suo: 9 battitori affrontati tra il sesto e l’ottavo inning, 9 eliminati. Intanto i suoi compagni hanno messo la vittoria in ghiaccio, motivo in più per tentare un’impresa che nel mondo del baseball minore si può tranquillamente definire storica. Così, nonostante i lanci nel braccio cominciassero ad avvicinarsi alla fatidica quota 100, Gabrielli ha iniziato anche il nono inning e ha subíto una valida interna dal primo uomo, appena la terza della partita.

Nel dug-out e nel bull-pen riccionese non si è mossa una foglia, la partita era la “sua”. Detto fatto. Gli ultimi out della partita se li è presi lui, prima un’innocua volata, poi una rimbalzante, raccolta con tranquillità, poi l’assistenza verso Bernardi che trasformava in realtà un’impresa che fino a poche ore prima sembrava impossibile, soprattutto in un derby.

Non è una perfect game, non è una no hit, ma forse è molto di più. I freddi numeri: 9 riprese lanciate, 3 valide concesse, due basi ball, uno strikeout, nessun pgl, perché l’unico punto subito è arrivato su errore difensivo. Per la cronaca, questa è solo la ciliegina sulla torta in una stagione in cui Paolo Gabrielli, finora utilizzato solo come rilievo, viaggia ad una media pgl di 0.89 (tra le migliori dell’intera serie B) con 3 vittorie, due salvezze e una sconfitta in 12 apparizioni sul monte.