Fallimento Le Torri: condannati i Canestri, svaniti due milioni e 700 mila euro

Cronaca

VillaVerucchio

| 08:50 - 25 Luglio 2018

Condanna a tre anni e mezzo di reclusione per Antonio Canestri titolare della società proprietaria del centro "Le torri" di Villa Verucchio. Condanne anche per i figli, 2 anni e 4 mesi di carcere. Fallimento e bancarotta fraudolenta distrattiva della "Porta malatestiana" che aveva tra le sue proprietà il centro commerciale. Altre cinque persone sono state assolte: erano accusate da Canestri di averlo costretto a versare delle tangenti per ottenere finanziamenti. Una lunga e tormentata storia quella della struttura, inaugurata nel 2008, e caduta "in disgrazia" negli anni seguenti. Nel 2010 venne sequestrata la società titolare del centro commerciale, a seguito della denuncia dell'impresa costruttrice per il mancato pagamento di circa 13 milioni di euro. Nuovi sviluppi si ebbero nel dicembre 2014 con il rinvio a giudizio di otto persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, mentre nel 2015 la struttura è andata all'asta. I condannati avrebbero costituito una società con sede in Gran Bretagna, dove avrebbero dirottato capitali per circa 2.700mila euro per non dover pagare i 13 milioni dovuti all'impresa costruttrice. Lavori di ristrutturazione sono in corso nella zona che, in futuro, ospiterà un nuovo supermercato con parcheggio.