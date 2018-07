Baseball, il lanciatore dominicano Logan Duran non ritornerà: duro colpo per i Pirati

Sport

Rimini

| 22:18 - 24 Luglio 2018

Il Rimini Baseball annuncia che il lanciatore dominicano Logan Francisco Duran (foto Lauro Bassani) non sarà più un giocatore della squadra neroarancio in questo finale di stagione agonistica. Il presidente Pillisio ha provveduto come da contratto stipulato lo scorso inverno, a remunerare interamente il pitcher prima della sua partenza per la Repubblica Dominicana due settimane fa. Con grande rammarico e stupore la dirigenza e lo staff tecnico riminese hanno preso atto di questa scelta personale di Duran che - si legge nel comunicato del club - ha dimostrato con il suo pessimo comportamento scarsa professionalità e nessun attaccamento ai compagni di squadra. L’ex Pirata va comunque ringraziato per il lavoro svolto in questi mesi. Ciò detto, il presidente Pillisio ha piena fiducia nel lavoro e nelle prestazioni della sua squadra che fino qui ha ottenuto buonissimi risultati sul campo dimostrando grande professionalità e grande voglia di raggiungere il massimo obiettivo stagionale.