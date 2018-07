Cesena Calcio, è il sammarinese Alfio Pelliccioni il nuovo direttore sportivo: deve liberarsi dal Monopoli

Sport

Rimini

| 21:54 - 24 Luglio 2018

Sarà Alfio Pelliccioni il nuovo direttore sportivo del Cesena Calcio. La notizia doveva rimanere top secret, ma nella serata di martedì ha cominciato a circolare con insistenza sui social e se non ci saranno clamorosi dietrofront l’investitura verrà resa ufficiale venerdì. Pelliccioni, infatti, dall’anno scorso è legato al Monopoli, club di serie C, dal quale deve liberarsi. Un’operazione a quanto pare possibile grazie alla disponibilità della società pugliese a liberare il dirigente.

La candidatura di Pelliccioni era rimasta fin qui nascosta tanto che i nomi erano altri: in primis Oberdan Melini, per una vita al Santarcangelo, Andrea Galassi che al Cesena ha già lavorato, Massimo Andreatini. Melini avrebbe dovuto incontrarsi proprio oggi con i referenti della cordata che sta nascendo. Poi ha ricevuto la telefonata che l’ha gelato.

Alfio Pelliccioni è sammarinese, ha 63 anni, ha portato la vinto la squadra del Titano dall’Eccellenza alla serie C2, quindi il Portogruaro in serie B vincendo tre campionati, ha lavorato al Santarcangelo e per cinque stagioni al Mantova. A maggio a Pozzuoli ha ricevuto il premio da parte dell’ADICOSP (Associazione Italiana dei Direttori Sportivi e Collaboratori della Gestione sportiva) per l'ottima stagione del Monopoli.

Stefano Ferri