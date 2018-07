Rimini, col fallimento del Cesena oltre al difensore Cavallari arriva il portiere De Angelis classe 2000

Sport

Rimini

| 21:06 - 24 Luglio 2018

Sono due i giovani calciatori del Cesena con il fallimento del club bianconero saranno nei prossimi giorni ufficialmente svincolati. Di uno si è già detto. Si tratta del difensore centrale della classe 1994, Daniele Cavallari, alto 1,94, che può essere schierato nel modulo difensivo a tre sul centrosinistra. E’ di Comacchio e nella scorsa stagioen ha ben figurato in serie D con la maglia del Forlì con 34 presenze. Viene descritto come molto forte nel gioco aereo ed è dotato di un buon piede: all’occorrenza calcia le punizioni e ha un lancio lungo.

Il secondo giocatore è il portiere della Primavera, il sammarinese della classe 2000 Mirco De Angelis, alto 1,95, nazionale Under 21 di San Marino (nella foto in maglia gialla). Andrà a rinforzare i ranghi della Berretti allenata da Giordano Cinquetti e sarà il terzo portiere della prima squadra alle spalle di Scotti e Nava. I due si sono già messi a disposizione del nuovo club.

Intanto vè stato reso noto che martedì 7 agosto a Roma si alzerà il sipario sui calendari di serie C.