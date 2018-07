Marignanese al lavoro con i test fisici: il 22 agosto amichevole di lusso contro il Rimini

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:46 - 24 Luglio 2018

Primi test e prime esercitazioni in campo per la Marignanese che lunedì ha cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Un perfetto mix di confermati dall’ultima stagione e nuovi arrivati è sceso in campo agli ordini di mister Lilli e del suo staff (il vice Ortalli, il collaboratore di campo Tamagnini e il preparatore dei portieri Ciuffoli).

Dopo il saluto alla squadra del Presidente e le parole del mister i ragazzi hanno cominciato i test atletici a gruppi alternati ad esercitazioni tecniche sull’erba dello stadio comunale.

La preparazione proseguirà tutti i giorni fino al 25 agosto tra allenamenti e amichevoli e già programmate: il 1° agosto con la Savignanese, il 4/8 col Pietracuta, l’8/8 col Torconca, l’11/8 col Coriano, il 18/8 (avversaria da definire), il 22/8 test di lusso con il Rimini.