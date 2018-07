M5s: autovelox in città, doppio senso ciclabili e via patente chi guida con cellulare. Le proposte dei riminesi Croatti e Sarti

Attualità

Rimini

| 20:44 - 24 Luglio 2018

Continua l’impegno del sen. Marco Croatti che, insieme alla collega Giulia Sarti, esprime le proprie impressioni in materia di sicurezza stradale.

In occasione della prossima discussione del disegno di legge annunciato dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dedicato alla sicurezza stradale in ambito urbano, i due senatori promettono di presentare emendamenti sui temi che riguardano la trasparenza sulle spese derivanti dalle multe dei Comuni, il ritiro di patente per chi guida con lo smartphone, l’installazione di autovelox anche in ambito urbano e doppio senso ciclabile come già sperimentato con successo in diverse città.

Sarà un primo importante passo – sostengono Croatti e Sarti – per garantire maggiore vivibilità, sicurezza e riduzione di numerosi incidenti stradali. In questo modo sarà inoltre possibile avere un’analisi dettagliata dei proventi derivanti dalle multe, che permetteranno agli amministratori comunali di investire in illuminazione, piste ciclabili, messa in sicurezza delle strade, manutenzione stradale, segnaletica e prevenzione.