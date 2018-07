Rimini Calcio, Ricchiuti coordinatore del settore giovanile. C'è anche una psicologa. Ecco le novità

Sport

Rimini

| 20:36 - 24 Luglio 2018

Presentato martedì pomeriggio il settore giovanile del Rimini Calcio di cui avevamo anticipato tutto alcune settimane fa. Due le novità introdotte: la figura di coordinatore tecnico che sarà Adrian Ricchiuti e della piscologa Valentina Malucelli. Il primo seguirà il lavoro di tutte le squadre, terrà i contatti con gli staff tecnici e con le società affiliate. La seconda, già inserita nello staff lo scorso anno in via sperimentale, svolgerà un monitoraggio educativo ponendosi in relazione coi tecnici, i calciatori e i genitori col compito di valorizzare la personalità del ragazzo. Sarà settimanalmente su tutti i campi, terrà riunioni coi genitori, individuali e di gruppo. Sarà una sorta di guida in un percorso educativo complessivo.

Il presidente Grassi, dopo aver rivolto un saluto ed un augurio al tecnico riccionese Beppe Terenzi, che vive un momento particolare, per rivederlo al più presto sui campi da calcio, ha ringraziato Walter Berlini per il lavoro svolto due stagioni fa e proseguito con successo dall’attuale responsabile, Aldo Righini. Ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto con le famiglie, con le società affiliate, rimarcato la sua onesta intellettuale, le capacità organizzative. “Il nostro dovere – ha detto Grassi – è crescere bravi bambini, con senso civico. La nostra deve essere una scuola di calcio ma ancora prima di vita perché a fronte di uno che arriva ce ne saranno tanti altri che fermeranno il loro percorso e allora dovranno esere attrezzati per essere bravi cittadini".

Grassi ha ringraziato i tecnici per la loro passione che non ha prezzo, ha ribadito che la domenica la squafdra che scende in campo deve averew alle spalle un'intera città. "Vedo l'emozione di quelli di coloro i quali sono stati selezionati e negli occhi loro e dei loro padri la gioia perc hè vestiranno i colori del Rimini e rappresenteranno Rimini in giro per l'Italia. E questa è una cosa che dobbiamo portarci dentro. Noi andremo a tenere alta la bandiera della nostra città".

Il responsabile Aldo Righini ha raccontato cosa cambierà dopo il ritorno dei professionisti, dopo aver vinto la scommessa che si aveva davanti: “Se fin qui abbiamo lavorato sodo in vista di una prospettiva professionistica, ora dobbiamo scoprire in che cosa consiste la nuova realtà. Ci siamo dati una struttura, ora occorre crescere costantemente in qualità”.

