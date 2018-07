Vescovo San Marino sui migranti: "Aiutarli a vivere nella propria terra"

Attualità

Repubblica San Marino

| 20:15 - 24 Luglio 2018

"Mentre riaffermo il dovere dell'accoglienza, ribadisco che occorre impegnarsi, ancor di più, per garantire ai popoli la possibilità di non emigrare, di vivere nella propria terra". Parole di monsignor Andrea Turazzi, vescovo di San Marino-Montefeltro, in un messaggio sul tema dell'accoglienza dei migranti alla sua diocesi, dopo quello della presidenza Cei della scorsa settimana. "È davvero una situazione, quella del Mediterraneo, che ci fa soffrire tanto e ci mette in crisi. È da più di cento anni che aiutiamo i fratelli e le sorelle dell'Africa in casa loro: penso ai missionari, penso alle nostre collaborazioni, ecc", dice il vescovo, ricordando che la diocesi è "in stretto contatto con la Prefettura di Rimini. La settimana scorsa abbiamo messo a disposizione una delle nostre case per una famiglia di quattro persone e abbiamo accolto altri quattro ragazzi nella Casa di prima accoglienza di Secchiano". Per Turazzi "non è sensato prendere iniziative arbitrarie. Sappiamo che vi sono persone che 'salvano dal mare' per ragioni meschine e perfino criminali. Ci sono guardie costiere e marinai che da sempre prestano aiuto a chiunque rischi di perdere la vita in mare: è un principio non scritto che risiede nel loro animo. Noi vogliamo salvare vite perché 'ogni uomo è mio fratello' e ce lo impone il Vangelo: motivo che supera ogni altro motivo".