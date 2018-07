Rimini, falso e distrazione beni: assolto ex segretario dell'ordine dei commercialisti Balducci

Attualità

Rimini

| 19:37 - 24 Luglio 2018

Il Tribunale collegiale di Rimini ha assolto l'ex segretario dell'ordine dei commercialisti della città romagnola, Daniele Balducci, dal reato di false attestazioni in atto pubblico, che secondo l'accusa erano state commesse nel 2012, quando rivestiva il ruolo di curatore fallimentare della società Tecnoma srl. Assolte anche altre due persone, Ezio Stefani e Mario Boschetti, assistiti dagli avvocati Pierpaolo Poggi e Tiziana Casali, che rispondevano in concorso con il commercialista, difeso dall'avvocato Christian Guidi, di distrazione dei beni aziendali. Secondo la Procura, Balducci (già coinvolto in altre vicende giudiziarie) dopo aver svolto una perizia "falsa" aveva espresso parere favorevole per la cessione di beni della Tecnoma, società fallita, a favore di altre due aziende riconducibili a Stefani e Boschetti. Grazie ad una perizia sarebbe però emersa la corretta valutazione dei beni e dell'operato di Balducci. "La tesi della Procura è stata smentita - ha commentato l'avvocato Guidi - sia in quanto le stime sono state svolte su una azienda non più esistente, sia sulla base dei valori del magazzino tratti dalle scritture contabili della Tecnoma".