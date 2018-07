A Torre Pedrera successo per la ‘Festa della Trebbiatura’: musica, tradizioni, buon cibo e i complimenti del sindaco Gnassi

Attualità

Rimini

| 17:45 - 24 Luglio 2018

Si è conclusa con gran soddisfazione da parte di tutti i componenti del Comitato Turistico di Torre Pedrera anche questa edizione della "Festa della Trebbiatura", un evento richiestissimo da tanti turisti e non solo che vengono in Riviera per vedere e rinnovare le tradizioni contadine di una volta con mezzi che difficilmente si potrebbero vedere in azione, se non in un contesto come quello organizzato con maestria da questo gruppo. Anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi è passato a fare i complimenti ai ragazzi del Comitato turistico di Torre Pedrera che anche questa volta si è superato e sfidando anche la probabilità che il tempo avverso rovinasse la festa. “Siamo riusciti ad emozionare i nostri turisti come non mai - dice Pierpaolo Pronti, uno dei collaboratori - con dimostrazioni, spettacoli di ballo curati da Marco Casadei, serate danzanti e musicali con Patrizia Ceccarelli e la sua band, inoltre abbiamo deliziato i palati di tanti cucinando ottime piadine e pesce cotto nelle tradizioni della nostra terra: insomma viva Torre Pedrera, viva Rimini ma soprattutto viva la Romagna”.