Riccione, giovedì 26 luglio torna il treno di The Show. Special guest il maestro Gino Landi.

| 16:47 - 24 Luglio 2018

Dopo il grande successo delle prime tre serate, giovedì 26 luglio torna a Riccione il treno di The Show. Le partenze dal porto canale di ogni giovedì sera saranno in tre orari diversi: ore 19, ore 21, ore 22: 30. Il viaggio prevederà sorprese e performances speciali ad ogni tappa grazie al formidabile cast sapientemente diretto da Elena Ronchetti, che racconterà ai viaggiatori la storia di Riccione dagli anni '50 ai giorni nostri, tutto in stile musical di Broadway.

In queste settimane ad assistere al divertente Musical Viaggiante sono giunti anche personaggi della tv e dello spettacolo, come Michael Righini, Franco Trentalance, Jimmy Ghione.

Il prossimo giovedì a salire sul treno di the Show sarà il turno del maestro Gino Landi, personaggio che ha fatto la storia della tv e dello spettacolo italiano e di cui Elena Ronchetti è stata prima ballerina poi collaboratrice.

Per coloro che intendono partecipare è consigliabile prenotare con adeguato anticipo visto i posti limitati; per informazioni e prenotazioni consultare il sito www.theshowriccione.com o chiamare il numero 388 1027458.