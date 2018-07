Basket, RBR presenta lo staff: c'è anche Brugè dei Crabs. Capicchioni mercoledì decide su Catalani

Sport

Rimini

18:34 - 24 Luglio 2018



Mercoledì alle ore 11,30 al Garden Sporting Center, sarà presentato lo staff della prima squadra di Rinascita Basket Rimini, la nuova realtà che si è venuta a creare con la sinergia di dieci società del territorio. Il tecnico è già noto: sarà Massimo Bernardi (nella foto con Saponi). Nello staff ci sarà anche Simone Brugè, classe 1995, già collaboratore del tecnico riminese, da anni in forza al Basket Rimini (Franco Ferroni ha deciso per motivi personali di non continuare l'attività). Nello staff dirigenziale avrà un ruolo anche Matteo Peppucci, già gm dei Crabs e in precedenza nota firma della carta stampata del basket riminese. Il centro Fisiokinetica di Santarcangelo si occuperà della riabilitazione e del recupero degli infortunati. Mercoledì se ne saprà qualcosa di più anche in merito alla squadra. Il roster ufficiosamente è composto da Bianchi, Rivali, Pesaresi, Saponi, Broglia (era a Recanati), probabilmente arriveranno anche Luca e Francesco Bedetti, l’uno a Pescara e a Bisceglie in serie B nella scorsa stagione. Ambienti vicino ai Crabs riferiscono di un contatto per la giovane ala Niccolò Moffa. Sarà vero?

QUI CRABS Mercoledì si saprà se il giovane coach Michele Catalani di Siena, figura individuata da Luciano Capicchioni come responsabile del settore giovanile, sarà messo sotto contratto. La prossima operazione sarà la definizione dei quadri tecnici del settore giovanile. Il medico sarà ancora Adriano Albertini. Se la squadra sarà giovane, diciamo una under 20, il coach potrebbe essere lo stesso Catalani, se invece sarà un po’ più over si valuterà. Tutto dipenderà dagli sponsor e dai finanziamenti: Capicchioni ha dei contatti in corso. Insomma, nelle intenzioni si vuole costruire un roster in grado di essere competitivo e togliersi delle soddisfazioni.

Ormai il quadro è delineato: si procede con due realtà, in serie C Gold, proprio quello che si voleva evitare da subito. Ogni tentativo di mediazione sembra ormai fallito: lo scoglio sono le garanzie personali che Capicchioni richiede sui premi NAS che la federazione elargisce al club biancorosso in virtù dell’attività svolta nel settore giovanile. Le due squadre giocheranno al Flaminio a domenica alternate e se e quando il palas sarà occupato si cercheranno altre soluzioni (Anticipi? Posticipi? Il costoso 105 Stadium?).

Stefano Ferri