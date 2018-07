Tragedia sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, turista straniera perde la vita in mare

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:45 - 24 Luglio 2018

Ancora un decesso sulle spiagge del riminese: a perdere la vita nel pomeriggio di martedì è stata una turista straniera di 83 anni. I fatti sono accaduti dopo le 15 e 30 a Bellaria Igea Marina, all’altezza del bagno 44 “Renato”, sul Lungomare Cristoforo Colombo. La signora, in vacanza in riviera, stava camminando quando è stata colta da un malore improvviso e si è accasciata in acqua. Ad accorgersi di quello che stata accadendo è stato il bagnino di salvataggio che ha soccorso la donna, l'ha portata a riva e le ha praticato le manovre per cercare di rianimarla. Nonostante il soccorso e il successivo intervento del personale del 118 per l'83enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Capitaneria di porto.