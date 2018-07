Morciano: mercoledì 25 luglio ‘Sardoncino Night’ con l’orchestra David Pacini

Eventi

Morciano

| 16:39 - 24 Luglio 2018

Il mare sale in collina. Arriva a Morciano di Romagna la ‘Sardoncino Night’: appuntamento mercoledì 25 luglio, a partire dalle 20, nelle vie del centro. Una serata per tutta la famiglia, che avrà come suo ingrediente principale il pesce fresco cucinato al momento: sardoncini, fritto, spiedini e tanto altro ancora. Non mancheranno musica e intrattenimento con l’orchestra di David Pacini. Per i più piccoli mercatino e giochi con il ludobus ‘ScomBussolo’. L’evento, ad ingresso libero, è promosso dal consorzio di commercianti ‘Commerciamo’.