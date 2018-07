Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto il nuovo Prefetto di Rimini, Alessandra Camporota

Attualità

Rimini

| 16:35 - 24 Luglio 2018

Il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha ricevuto martedì pomeriggio nella Residenza comunale, Alessandra Camporota, il nuovo Prefetto di Rimini. Camporota ha già ricoperto analogo incarico a Siena, Salerno e Napoli, fino al febbraio 2017, per poi diventare Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.

“Rimini è una realtà territoriale unica - ha sottolineato il Sindaco Gnassi - che contemporaneamente ha caratteristiche di borgo e metropoli. Il Comune di Rimini darà il massimo sostegno, come ha sempre fatto in precedenza, al fine di garantire tutte le iniziative che tutelino la sicurezza, sia ai turisti che ai residenti”. Il prefetto Camporota, 59 anni, originaria di Campobasso, è laureata in Giurisprudenza, presso la facoltà La Sapienza di Roma e ha ricoperto molti incarichi. Componente Comitato interministeriale per i diritti umani. Responsabile di progetto“Razionalizzazione strumenti per attività connesse identificazione e gestione presenza immigrati irregolari presso i centri” . E’ stata anche capo delegazione italiana al Comitato strategico del Consiglio dell’Unione europea, responsabile del progetto ‘Pon’ per la realizzazione banche dati accoglienza, protezione e integrazione.