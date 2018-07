Verucchio, sabato 28 Edoardo Bennato in concerto al Sagrato della Chiesa Collegiata

Eventi

Verucchio

| 16:30 - 24 Luglio 2018

Sabato 28 luglio Verucchio Festival ospita Edoardo Bennato in occasione del suo tour estivo Pinocchio & Company, che parte dal nuovo singolo Mastro Geppetto e continua tra i brani storici del rocker napoletano. Nel suo spettacolo musicale Edoardo Bennato parla di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore. Appuntamento nel Sagrato della Chiesa della Collegiata in piazza Battaglini a Verucchio ore 21.