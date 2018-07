Rispetto per l'ambiente: aperta a Cattolica una mostra sul problema della plastica in mare

Eventi

Cattolica

| 16:16 - 24 Luglio 2018

Sabato 21 luglio si è aperta all'Acquario di Cattolica la mostra-laboratorio ''PlasticaMente'', iniziativa che si pone l’importante obiettivo di sensibilizzare grandi e bambini sul problema dei rifiuti di plastica e non solo abbandonati in mare, concedendo maggiore attenzione e rispetto per le acque, in particolare l’Adriatico, estremamente ricco di vita marina.

Nel percorso della mostra i bambini hanno la possibilità di vivere diverse esperienze: conta delle microplastiche presenti in un campione da laboratorio, pesca di pesciolini con un piccolo retino per salvarli da tappi ed altri rifiuti plastici, riconoscimento con le mani di eventuali oggetti che possono finire in mare, analisi delle differenze tra un mare pulito ed uno inquinato da microplastiche. Poi ancora dati, immagini, fotografie e curiosità che possono fornire quantomeno un'idea della gravità e dei risvolti drammatici dell'inquinamento da plastica nei mari.

La mostra-laboratorio è ad ingresso gratuito e rimarrà visitabile tutti giorni fino al 4 agosto, dalle 17 alle 22.

A conclusione dell’iniziativa Venerdì 3 agosto sulla spiaggia libera di fronte al Club Nautico di Cattolica, dalle 10.00 alle 17.30, si svolgerà un laboratorio ludico aperto a tutti, turisti e non, che consisterà in divertenti attività di animazione, oltre a momenti di divulgazione, sempre con l'obiettivo principale di sensibilizzare quante più persone possibili sul problema attuale, alquanto sottovalutato, dell'inquinamento da plastica nei mari.

La mostra e l’attività laboratoriale fanno parte di un progetto internazionale denominato ML-REPAIR, al cui vertice vi è l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che unisce sette partners Italiani e Croati. Tra i partners italiani figura anche l' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), la Cooperativa M.A.R.E. e la Cooperativa Limosa. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Cattolica.