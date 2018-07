Fine settimana a Montefiore Conca: cena di beneficenza, degustazioni, musica e tanto altro

Eventi

Montefiore Conca

| 15:26 - 24 Luglio 2018

Venerdì 27 luglio sarà in programma dalle ore 21.00 una ricca cena in due locations del borgo di Montefiore: Piazzale 2 giugno, ai piedi della maestosa Rocca, curata dal Garden Pasticceria, e Piazza della Libertà, curata da Locanda Emma. A fare da contorno all'evento ci saranno musica dal vivo, oltre al racconto della storia d'amore tra Costanza Malatesta e il cavaliere Ormanno, entrambi vissuti 640 anni fa. Per l'occasione sarà possibile inoltre salire nella Rocca, la quale rimarrà aperta fino a tarda serata.

Sabato 28 luglio sempre alle ore 21.00 invece ci sarà in Piazza della Libertà la cena di beneficenza al costo di 15 euro a persona per sostenere la ricerca medica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). La cena comprenderà penne all’Amatriciana, costine e salsicce di maiale, insalata, acqua e vino; l’intero incasso sarà completamente devoluto per la ricerca. L'ospite della serata di Sabato sarà il modello e ballerino affetto da Sclerosi Multipla Ivan Cottini, che racconterà la sua vita e la convivenza con la patologia. Ad accompagnare la serata musica dal vivo con i Birri Med. A fine cena si andrà a ''caccia di fantasmi'' nella Rocca, con la Compagnia di Ricerca (Marino Fantuzzi, Maurizio Bertini, Nadia Fabbri) che racconterà ancor più da vicino la storia che ha caratterizzato i due amanti Costanza Malatesta e Ormanno.

Prenotazione obbligatoria per entrambe le serate: Venerdì 27 al numero 3481042158, Sabato 28 al 3494449144.