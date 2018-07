A settembre attesi a Rimini quasi 4mila atleti per il Trofeo Coni

Sport

Rimini

| 15:22 - 24 Luglio 2018

Oltre 3.900 giovani atleti coinvolti, 45 discipline sportive, tra cui 35 federazioni e 10 discipline associate, 42 impianti sportivi utilizzati, oltre a parchi e bacini naturali. Sono i numeri del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva italiana under 14 in programma a Rimini e in alcuni comuni limitrofi dal 20 al 23 settembre.

Questa quinta edizione della manifestazione vedrà una vera e propria invasione sportiva della Romagna visto che agli atleti si aggiungono i circa mille tecnici e i 5mila accompagnatori. Prima della manifestazione, sempre il 20 settembre, Bologna ospiterà la Giunta del Coni che si riunirà nella sala del consiglio comunale a Palazzo D'Accursio. La manifestazione è stata presentata nella sede bolognese di Lavoropiù - tra gli sponsor - dai rappresentanti dei Comuni di Rimini e Bologna, dal Presidente del Coni Emilia-Romagna, Matteo Suprani e dal presidente di Apt servizi e ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani.

"Sarà un weekend all'insegna dello sport. Noi ci identifichiamo come regione sportiva - ha detto Cassani - E cosa c'è di meglio di portare 4mila ragazzini a Rimini a fare dello sport? Avranno la possibilità di godersi un weekend pensando di diventare dei campioni. Sono esperienze fondamentali. Ospitare eventi del genere fa bene per la salute, per lo sport e per il turismo".