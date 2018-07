Rimini, ubriaco e senza documenti devasta la caserma e si scaglia sui carabinieri

Cronaca

Rimini

| 15:02 - 24 Luglio 2018

Controllato, trovato ubriaco e senza documenti, aggredisce i carabinieri e devasta la sala d’aspetto della caserma: è accaduto lunedì notte. I militari hanno notato, transitando in via Carlo Zavagli, un giovane, risultato poi originario di Brescia, 25enne e già noto alle Forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione.

Poichè impossibilitati all’identificazione, lo hanno accompagnato in caserma alla Stazione di Viserba, ma qui il 25enne ha iniziato a dare in escandescenza, ha aggredito alcuni militari e divelto e distrutto alcuni mobili che si trovavano nella sala d’aspetto. Bloccato, non senza fatica, è stato tratto in arresto per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Giudicato per direttissima è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del processo.