Novafeltria: riapre dopo la ristrutturazione il Conad, la gestione a tre giovani del territorio

Attualità

Novafeltria

| 14:07 - 24 Luglio 2018

Riaprirà venerdì 27 luglio alle ore 9 il Conad di Novafeltria, dopo un importante intervento di ristrutturazione totale dei locali. Nel negozio, di oltre 500 mq, sono occupati 32 addetti, oltre ai tre giovani soci trentenni, Giorgia Fracassi, Denis Fabiani e Fernando Fraboni della società GFM che gestisce l’attività.



“La nostra società costituita è stata costituita poco meno di due anni, partendo dalla passione e dall’entusiasmo di tre giovani dipendenti con esperienze nella grande distribuzione”, commentano Giorgia, Denis e Fernando.



“Abbiamo scelto di diventare imprenditori in questo settore restando nel nostro territorio, grazie a una opportunità che il mondo Conad ci ha dato. La ristrutturazione è stata impegnativa e ha richiesto la chiusura per una ventina di giorni, ma ci consegna un negozio totalmente rinnovato e con un’ambientazione più moderna e accogliente, nel quale i nostri clienti troveranno ancora più piacevole fare la spesa quotidianamente”.



Il negozio osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, la domenica dalle ore 8 alle 13. In via straordinaria, in occasione della riapertura, domenica 29 luglio la chiusura sarà posticipata alle 17 e a seguire sarà offerto a tutti i clienti un aperitivo, con animazione musicale a cura dei dj di Radio Bruno.



Al taglio del nastro saranno presenti le autorità civili e religiose. Ai presenti sarà distribuito un omaggio per la spesa quotidiana.